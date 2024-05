Carol Peixinho posa com Thiaguinho durante viagem ao Japão - Reprodução do Instagram

Publicado 02/05/2024 09:05 | Atualizado 02/05/2024 09:07

Rio - Carol Peixinho e Thiaguinho estão curtindo os dias de férias no Japão. A influenciadora digital compartilhou no Instagram, nesta quarta-feira, uma foto em que aparece abraçadinha com o amado, no maior clima de romance, em Tóquio. Em outras imagens, a ex-BBB e 'No Limite' aparece em meio as belezas da região e mostra um pouco da culinária do local.

Famosos e fãs reagiram à publicação através dos comentários. "Aproveitem", disse Amanda Richter. "Que sonho de viagem", afirmou um usuário da rede social. "Tão lindos", elogiou outro. "Casal maravilhoso", opinou uma terceira pessoa.

O Japão virou o destino queridinho dos famosos. Alice Wegmann, Francisco Gil, Manu Gavassi, Lexa, Ricardo Vianna, Fabiana Karla e Marina Ruy Barbosa estiveram no país neste ano.