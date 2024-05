MC Binn mostra o novo carro para mãe, Mariza - Reprodução do Instagram

MC Binn mostra o novo carro para mãe, MarizaReprodução do Instagram

Publicado 02/05/2024 10:06

Rio - MC Binn, de 30 anos, compartilhou uma conquista pessoal com os fãs, através do Instagram, nesta quarta-feira. Dono do hit 'Tá Tranquilo, tá favorável', o cantor contou que comprou um carrão, da marca Land Rover, na cor branca. Em um vídeo publicado na rede social, o ex-BBB surge mostrando o veículo lxuoso para a mãe, Mariza Ventura, e alguns amigos. "A nave do pai chegou", escreveu ele na publicação.

fotogaleria

Nos comentários, Mariza falou sobre a realização do filho. "Você mercê. Foram tantas noites de lágrimas. Você já plantou tanto na vida de tantas pessoas, meu filho. Já abençoou tantas vidas... Deus é fiel. Gratidão a todos que torcem pelo meu filho, pela a minha família. Momentos que jamais serão esquecidos. Gratidão. Binn, mamãe te ama muito muito. Feliz por mais esta nossa conquista", comentou.

Alguns ex-BBBs também parabenizaram Binn pela conquista. "Parabéns, meu amigo. Deus te abençoe", disse Leidy Elin. "Parabéns, Binn", declarou Michel. "Que Deus abençoe mais e mais", desejou Raquele.