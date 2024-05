Giulia Gam - Arquivo/Rede Globo

Rio - Foi uma surpresa e tanto para os fãs quando Madonna compartilhou memes brasileiros em seu perfil no Instagram na quarta-feira (1°). Entre eles estavam um vídeo da novela "Mulheres Apaixonadas" com Giulia Gam e a atriz reagiu de forma bastante entusiasmada.

Giulia Gam compartilhou a cena da novela em suas redes sociais, mostrando sua surpresa com a exposição. "Heloisa no Instagram da Madonna!", escreveu. Na ocasião, a personagem havia feito uma festa na rua com direito a faixa e carro de som pedindo a volta do relacionamento com o ex-marido.

Além disso, Madonna também postou uma imagem do Cristo Redentor com a frase "brazilians do ir better" (brasileiros fazem melhor) e uma foto do palco de Copacabana iluminado à noite, encerrando a sequência de posts com um toque brasileiro.