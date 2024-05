João Silva parabeniza Faustão pelos 74 anos - Reprodução / Instagram

Publicado 02/05/2024 14:49 | Atualizado 02/05/2024 14:52

Rio - João Silva, filho de Faustão, prestou homenagem ao pai que está completando 74 anos nesta quinta-feira (2). Através do Instagram, o jovem, que seguiu a carreira de Fausto na televisão, resgatou fotos ao lado do apresentador para celebrar.

"Resiliência, generosidade, ídolo e o melhor pai do mundo. Este é o filho Sr Maury e da Dona Cordelia- Fausto Silva#74", escreveu ele na legenda da publicação.Além de João, de 20 anos, o apresentador é pai de Lara, de 25, e Rodrigo, de 14. A primogênita é fruto do relacionamento com Magda Colares e os outros dois são do atual casamento com Luciana Cardoso.Faustão deu entrada no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, no dia 25 de fevereiro, e realizou o transplante de rim um dia depois. O apresentador deixou a UTI da unidade de saúde no dia 27 e segue em recuperação. Esse é o segundo transplante de órgão realizado pelo apresentador em apenas seis meses. Em agosto do ano passado, Faustão passou por um transplante cardíaco. Ele ocupava o segundo lugar na fila de espera por um coração, segundo a Central de Transplantes do Estado.