Davi - Reprodução/Globo

DaviReprodução/Globo

Publicado 02/05/2024 16:54

Rio - Davi, o campeão do "BBB 24", confirmou em uma live realizada nesta quinta-feira (02) em uma rede social que vai estudar Medicina e também falou sobre o término de seu relacionamento. O antigo motorista de aplicativo sonha em ser médico.

fotogaleria

"Estou aqui e vou seguir minha vida em paz. Vou estudar minha Medicina, vou virar doutor. Para galera que está falando aí: 'Davi, você não vai ser médico', estou esperando só a faculdade me ligar", disse ele durante a transmissão ao vivo."Quando a faculdade me ligar, mandando ir, eu vou estudar e vocês vão falar o que quiserem, que Davi desistiu, vão criar fofoca. Falem o que vocês quiserem, mas eu vou estudar, vou virar médico, me formar. Vou ser um negro que conseguiu chegar no topo, mais um preto que veio da favela, periferia", acrescentou.Sobre seu estado civil, ele desabafou e também ressaltou que o fim do relacionamento é algo que compete apenas a ele resolver. "Para quem está pensando que vai me derrubar, não vai. Se eu canto é: 'Davi está apaixonado, isso, aquilo'... Para com isso, galera. Deixem minha vida", afirmou.