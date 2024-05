Davi posa para foto com Bárbara Contreras - Reprodução do Instagram

Publicado 01/05/2024 09:27 | Atualizado 01/05/2024 10:02

Rio - Campeão do "BBB 24", Davi Brito foi flagrado em um restaurante de Salvador, na noite desta terça-feira (30), acompanhado de uma influenciadora digital. A mulher em questão seria Bárbara Contreras, que tem mais de 680 mil seguidores no Instagram e é natural de Recife.

Nas imagens divulgadas pelo site "Alô Juca", é possível ver o baiano chegando ao local e a moça aparece logo atrás. Pouco tempo depois, os dois sentam em uma das mesas do estabelecimento.

Em sua rede social, Bárbara falou sobre um encontro por acaso que teve com Davi, já que está hospedada no mesmo condomínio que ele na Bahia. "A gente está no mesmo condomínio que ele aqui. Eu fui abrir o portão, eu pensava que era minha amiga que tinha chegado. Eu meti a cara no carro, bicha, pensando que era a minha amiga e era ele, mulher. Eu fiquei mais rasa que o chão. Aí, eu entrei na casa. Eu meti a cara no carro dele, porque eu não sabia. Aí, quando ele desceu do carro. Meu Deus. Desculpa. Ele veio aqui". Na ocasião, os dois chegaram a posar para uma selfie.

No último domingo, Davi se manifestou sobre as recentes polêmicas sobre o fim do relacionamento com Mani Reggo. "Eu sei que hoje tem essa polêmica toda que está rolando na internet, pessoal toda hora comentando sobre esse assunto, sobre a minha vida pessoal, minha vida particular, que só cabe a mim resolver, sabe? Então, eu só precisava de um tempo depois que eu saí do 'Big Brother' para poder raciocinar o que estava acontecendo com a minha vida aqui fora, que foi muita coisa mesmo", ressaltou.

O baiano também revelou se ele e Mani têm conversado. "Estamos conversando, estamos dialogando, mas toda essa polêmica que está acontecendo, tudo isso que está rolando pela internet aí, é só fofoca. É só o que o povo está inventando mesmo para querer tirar o meu valor, dizer assim 'Poxa, ele acertou tanto dentro do programa, bora esperar ele deslizar na banana para a gente poder bater nele até ele cair'", disse.