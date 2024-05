Palco sendo preparado para o show da cantora Madonna, em Copacabana. - Cleber Mendes/Agência O Dia

Publicado 02/05/2024 18:04

Rio - O show gratuito de Madonna, que acontecerá nas areias da Praia de Copacabana neste sábado (4) terá duas plataformas exclusivas para pessoas com deficiências (PCDs) e/ou com mobilidade reduzida. A primeira área terá 48 metros quadrados em plataforma elevada, localizada próxima ao palco e em frente ao hotel Copacabana Palace. A segunda plataforma terá 96 metros quadrados e ficará ao longo da avenida, próxima da rua Rua Duvivier.

O horário de abertura das plataformas será a partir de 12h e o acesso por ordem de chegada, sujeito a disponibilidade de espaço. Será permitido apenas um acompanhante por pessoa com deficiência. Por motivos de segurança, não serão disponibilizadas cadeiras para os acompanhantes.

Para as pessoas com deficiência não visíveis, é importante apresentar laudo médico válido, para validação da equipe no local. O acesso à plataforma elevada é preferencial para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida que apresentam dificuldade de estatura, como usuários de cadeira de rodas e pessoas com nanismo.

Em ambas as áreas, profissionais de segurança e banheiros acessíveis estarão à disposição. O espaço funcionará até o fim do show.