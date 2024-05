Brunna Gonçalves adere trend de maquiagem e vira indiana - Reprodução / Instagram

Publicado 02/05/2024 17:13

Rio - Brunna Gonçalves entrou na moda e se vestiu de indiana para uma trend de maquiagem que viralizou nas redes sociais nas últimas semanas. Nesta quinta-feira (2), compartilhou o resultado em seu perfil do Instagram. Na noite anterior, através dos Stories, ela contou que a produção do vídeo levou em torno de 13 horas.

"Gente, finalmente terminamos. Minha cabeça está explodindo de tanta dor. Aquela luz ficou muitas horas nas minhas vistas, então minha cabeça está doendo demais", iniciou ela nos Stories. "Começamos a gravar 11h30 da manhã e terminamos meia-noite. A gente estava fazendo e editando ao mesmo tempo para não dar nada de errado", contou.

Em pouco tempo, a publicação de Brunna viralizou, alcançando um milhão de visualizações em 24 minutos. Até o momento, o vídeo tem mais de quatro milhões de visualizações no Instagram e quase 700 mil no TikTok.



A trend, uma espécie de "corrente virtual" que está na moda, consiste em intercalar transições de maquiagens com elementos indianos, tudo isto com uma música indiana ao fundo. Só no TikTok, foram publicados mais de 155 mil vídeos com o áudio. A produção que detém o maior números de visualizações é a da influenciadora brasileira Camila Pudim, com mais de 297 milhões.