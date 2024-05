Mercy James, filha de Madonna, sobe ao palco para passagem de som - Renan Areias / Agência O Dia

Mercy James, filha de Madonna, sobe ao palco para passagem de somRenan Areias / Agência O Dia

Publicado 02/05/2024 17:28 | Atualizado 02/05/2024 17:53

Rio - Mercy James, filha de Madonna, apareceu no palco montado nas areias da Praia de Copacabana, na tarde desta quinta-feira (2) durante a passagem de som do show gratuito que acontece no sábado (4).

A jovem, de 18 anos, apostou em um look despojado, com óculos escuros, uma camiseta do time Benfica de Portugal, calça de moletom preta e alguns acessórios, como um chapéu colorido de crochê e algumas pulseiras nos braços. No palco, ela usou o celular e tirou fotos. Nas apresentações da mãe, Mercy costuma tocar piano