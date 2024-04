Madonna no Copacabana Palace - Jc Pereira/Agnews

Madonna no Copacabana PalaceJc Pereira/Agnews

Publicado 30/04/2024 12:32

Rio - Madonna, de 65 anos, fará um show gratuito na Praia de Copacabana neste sábado (04) e juntamente com sua equipe e quatro dos seus seis filhos, ocupou 90 quartos do hotel Copacabana Palace , o mais luxuoso do Rio de Janeiro, e restringiu a circulação no local para o público.

fotogaleria

A circulação no hotel de luxo ficou restrita aos hóspedes que já tinham reserva, aos funcionários da cantora e aos funcionários do próprio Copacabana Palace. A academia do local também está reservada para os bailarinos de Madonna.



Os três restaurantes do Copacabana Palace também estão fechados para o público durante a semana. Madonna chegou no Rio de Janeiro na segunda-feira (29), em um voo vindo do México e pretende sair da cidade no domingo (05).

A cantora optou pela capital fluminense para encerrar a turnê "Celebration", que celebra seus 40 anos de carreira da cantora. Seu recorde atual de público é de 130 mil pessoas em um show em Paris. Já em Copacabana, a expectativa é de 1,5 milhão de pessoas, se tornando o maior de sua carreira.



A previsão de início do show é às 20h, com a apresentação do DJ americano Diplo, e Madonna sobe ao palco depois das 21h40. Além dela, os filhos da cantora farão participação na “The Celebration Tour”. A lista de músicas seguirá as apresentações internacionais.