Sthefane Matos e Kevi Jonny confirmam término do relacionamentoReprodução Instagram

Publicado 03/05/2024 10:50 | Atualizado 03/05/2024 11:04

Rio - Sthefane Matos revelou através dos stories do Instagram, nesta quinta-feira (3), que seu relacionamento com o cantor Kevi Jonny chegou ao fim. Os dois estavam juntos há um ano e meio.



"Como vocês perceberam, eu e Kevi não estamos aparecendo tanto juntos, não estamos compartilhando nossa rotina. Estava esperando o tempo certo para contar isso para vocês, Kevi não está mais aqui em casa”, revelou a influenciadora digital.

Os dois começaram a morar juntos após sofrerem um acidente em 2022, quando o ônibus do cantor tombou na BR-242, na altura da cidade de Cristópolis, na Bahia. Sthefane teve lesões entre as vértebras e tórax e precisou utilizar cadeira de rodas por um tempo, e Kevi se mudou para cuidar da influenciadora. No entanto, atualmente, estão em casas separadas."Foi muito bom, nós fomos muito felizes, nós somos muito amigos, mas chegou um determinado momento no relacionamento que a gente não estava conseguindo passar mais tempo juntos, principalmente por conta da agenda dele. A gente começou a não conseguir se encontrar tanto", contou.Sthefani, no entanto, não descarta a possibilidade de resolver as diferenças para poder reatar o relacionamento. "A gente está aqui esperando e pedindo isso, pedindo que Deus guie nosso passos com sabedoria. Porque para quem quer construir uma vida, como a gente queria, como a gente quer, realmente precisa de muita sabedoria e a gente não estava tendo", disse a ex-integrante do reality "A Fazenda".