Grávida, Viih Tube conta que está com sinusiteReprodução / Instagram

Publicado 03/05/2024 16:18

Rio - Grávida, Viih Tube tranquilizou os seguidores, nesta sexta-feira (3), após passar por exames médicos. Com sintomas respiratórios, a influenciadora esteve em uma maternidade de São Paulo para saber se está tudo bem com seu filho. Nos Stories, do Instagram, ela contou que acha estar com sinusite.

"Eu estou muito podre, vou até no médico para ver se está tudo certinho com o bebê. Eu acho que é uma sinusite, minha cabeça está muito pesada, eu sinto o catarro. Só o óculos já está pesando aqui", iniciou ela. "Eu estou ficando um pouquinho longe da Lua também, porque se for viral, ela tomou vacina ontem, imagina ela pegou uma coisa de mim. Estou de máscara, meio que de longe, mas ela sempre quer um colinho, né?", disse ela, preocupada com sua filha, Lua Di Felice.

Ela contou que ficou doente após sair para jantar com Eliezer, seu marido. "Estou tomando todas as vitaminas que eu tenho que tomar, mas a minha imunidade estava muito baixa. Eu sei porque eu estava com o nariz 'escorrendinho'. E aí, uma saída com o Eli para comer e já voltei podre, com a dor de garganta", contou.

Em seguida, Viih disse que esteve na Pro Matre, uma das maternidades mais famosas de São Paulo, para saber se estava tudo certo com o bebê. "Fiz todos os exames e está tudo bem com o neném, graças a Deus. Ouvimos o coração, [vimos] medidas. Crescendo perfeito, que alívio", tranquilizou ela.