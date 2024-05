Maria Solange Amorim perde emprego após ir ao show de Madonna no Rio - Reprodução/Instagram

Publicado 21/05/2024

Rio - Maria Solange Amorim, uma fã de Madonna que viralizou há cerca de quatro anos ao aparecer dançando "Holiday" - sucesso da cantora - em um bar de Manaus, contou aos seus seguidores que foi demitida da fábrica que trabalhava.

"Aos meus amigos e amigas da internet que me acompanham e gostam de saber tudo da minha vida… Gente, eu estou desempregada. Infelizmente, eu e minha colega fomos demitidas no dia 15 de maio. Mas eu estou para entender o motivo pelo qual eu fui demitida. Nós dávamos o sangue pela empresa e, de repente, fomos demitidas", disse.

Logo em seguida, ela justifica que faltou para dar entrevistar e ir ao show de Madonna na praia de Copacabana, no Rio: "Tive umas faltas por ter dado algumas entrevistas, por ter viajado. Na verdade, eu até entendo porque fui demitida, mas a Jéssica, que nunca faltou, que sempre esteve presente, que sempre cumpriu com extras".

Ex-moradora de rua, ela descreve em seu perfil do Instagram que também é ex-dependente química e conseguiu se recuperar com a ajuda de uma página do Instagram, que ajuda a transformar vidas.

"As minhas faltas foram comprovadas, até porque estive três dias doente com dengue. Eu justifiquei, por meio de atestado, essas minhas faltas. Com relação ao restante das faltas, foi tudo por conta de entrevistas que foram [ajustadas] junto com a minha chefe. Foi tudo feito dentro da fábrica, mas tudo bem", afirmou.

VEJA: Após ir em show da Madonna no Rio de Janeiro, Maria Solange disse que foi demitida pic.twitter.com/u9Y8NYGucE — Fuxiquei AM (@fuxiqueiam) May 21, 2024

"Enfim, só estou comunicando a vocês que sou apenas mais uma desempregada no Brasil. Mas eu já estou correndo atrás de outro e com o meu currículo pronto para ser entregue a pessoas e empresas que possam me dar oportunidade", concluiu.

Na época que viralizou com a dança de "Holiday", a mulher chamou a atenção da própria Madonna, que compartilhou o vídeo em suas redes sociais.

Com o apoio recebido, Maria Solange foi encaminhada para uma clínica de reabilitação em Araçoiaba da Serra, São Paulo. Após um período de recuperação, ela ganhou um tratamento dentário, retomou o contato com sua família, incluindo sua filha que não via há 20 anos e iniciou uma nova fase em sua vida. Atualmente ela mora em Guarulhos, São Paulo.