Embalagem vendida como souvenir contém 30 gramas de areia da Praia de CopacabanaReprodução

Rio - O show da Madonna no Rio, último da turnê 'The Celebration Tour ', que aconteceu no dia 4 deste mês, segue movimentando o comércio de itens colecionáveis pela internet. Alguns desses anúncios, feitos em sites internacionais, chamam a atenção por comercializar itens distribuídos de maneira gratuita.Um dos exemplos é o anúncio de um pequeno saco com a areia da Praia de Copacabana, palco da apresentação da Rainha do Pop. A "relíquia" contém 30 gramas de areia e é anunciada por 8,99 dólares (R$ 46 na cotação atual).

Batom com embalagem comemorativa ao show da cantora no Rio foi distribuído gratuitamente Reprodução



“O item captura a essência da celebração. É uma adição perfeita a qualquer coleção de lembranças de viagem e souvenires. O pacote foi cuidadosamente elaborado para detalhar os vários aspectos do concerto”, diz a descrição do colecionável que, supostamente, traz a areia da Praia de Copacabana.



Outro item anunciado é, na verdade, um brinde distribuído em farmácias durante o dia de show. O batom vem em uma embalagem promocional em homenagem à Madonna e é anunciado como colecionável por 78 dólares (R$ 402).



Os anúncios também incluem copos, credenciais, camisas, CDs e blue-rays com a apresentação da cantora no Rio.



Nas redes sociais, a situação causou reações diversas nos usuários. Em uma postagem no "X", antigo Twitter, uma pessoa chamou a situação com a areia da praia de "Crime ambiental". Já outro usuário brincou: "Aí, quando for ver, o cara pegou qualquer areia por aí".

Show histórico

A apresentação da cantora no Rio fechou a turnê 'The Celebration Tour', no qual Madonna comemora 40 anos de carreira. Segundo as autoridades, o show reuniu cerca de 1,6 milhão de pessoas nas areias da Praia de Copacabana, na Zona Sul - o maior público para o qual a Rainha do Pop já se apresentou na história.