Publicado 16/05/2024 14:26 | Atualizado 16/05/2024 14:58

Magarça, foi inaugurado no fim de março. Estão em obras, ainda, outros dois, Curral Falso e Pingo D'água.



O Terminal Mato Alto será integrado por dois novos terminais de ônibus e vans, Norte e Sul. O alimentador Norte, que atende aos passageiros no sentido Barra X Santa Cruz/Guaratiba, estão em funcionamento. Já o do lado Sul, sentido Santa Cruz/Guaratiba X Barra, terão as obras iniciadas na próxima semana e a previsão é que em 90 dias seja entregue. Rio - O novo Terminal Mato Alto, do corredor Transoeste do BRT, será inaugurado neste domingo (19). Parte da estação antiga, que fica em Guaratiba, foi desmontada para a construção da nova instalação, quinze vezes maior. Esse é o segundo terminal do corredor entregue este ano. O primeiro,. Estão em obras, ainda, outros dois, Curral Falso e Pingo D'água.O Terminal Mato Alto será integrado por dois novos terminais de ônibus e vans, Norte e Sul. O alimentador Norte, que atende aos passageiros no sentido Barra X Santa Cruz/Guaratiba, estão em funcionamento. Já o do lado Sul, sentido Santa Cruz/Guaratiba X Barra, terão as obras iniciadas na próxima semana e a previsão é que em 90 dias seja entregue.

Na instalação, foi construída uma passarela no eixo central da Avenida Dom João VI que irá receber usuários tanto de Sepetiba como de Campo Grande. No espaço, foram feitos dois viadutos com extensão de 590 metros, além de retornos para os veículos comuns.

Um bicicletário com capacidade para 250 vagas e uma ciclovia com 2.750 metros de extensão também foram implantadas no local. A antiga estação tinha 490 metros quadrados e o novo terminal conta com 7.390 metros quadrados.



De acordo com a prefeitura, serão entregues ainda este ano ps outros dois terminais, do Curral Falso e Pingo D'Água. Atualmente, o corredor Transoeste transporta uma média de 204 mil passageiros por dia, 258% a mais do que o registrado em março de 2021, quando a prefeitura retomou a gestão do sistema BRT.

Além das duas linhas que operam a partir do Mato Alto, 13 (Mato Alto x Alvorada - expresso) e 25 (Mato Alto x Alvorada - parador), outras cinco linhas de BRT farão parada no terminal. São elas: 10 (Santa Cruz X Alvorada - expresso) , 11 (Santa Cruz X Alvorada - parador), 12 (Pingo D'água X Alvorada - expresso), 19 (Pingo D'água X Salvador Allende - expresso) e 20 (Santa Cruz X Salvador Allende - expresso).

Linhas de ônibus nos terminais alimentadores:

- 872 (Praia de Sepetiba – Terminal Mato Alto)

- 885 (Terminal Mato Alto – Santa Cruz)

- 853 (Vila Kennedy – Terminal Mato Alto)

- SV853 (Vila Kennedy – Terminal Mato Alto)

- 883 (Bangu – Terminal Mato Alto)

- 852 (Terminal Campo Grande - Pedra de Guaratiba)

- SP852 (Terminal Campo Grande – Piraquê)

- 866 (Terminal Campo Grande - Pedra de Guaratiba)

- 857 (Terminal Campo Grande - Terminal Pingo d´Água)

- 867 (Barra de Guaratiba - Terminal Campo Grande)