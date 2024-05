Bud, como é chamado provisoriamente, estava com coleira quando foi atropelado - Arquivo Pessoal

Bud, como é chamado provisoriamente, estava com coleira quando foi atropeladoArquivo Pessoal

Publicado 16/05/2024 14:49 | Atualizado 16/05/2024 16:02

Rio - Um casal que atropelou um cachorro e o levou para um hospital veterinário em Niterói, na Região Metropolitana, está procurando pelos tutores do animal. O cão, que precisou passar por uma cirurgia, teve alta nesta quarta-feira (15) e está sob cuidados do casal, em Camboinhas, na Região Oceânica da cidade.

fotogaleria

Ao, a coordenadora pedagógica Carolina Pimenta disse que ela e o marido estavam saindo do trabalho, em Icaraí, e indo para casa. Quando passavam pela Praia de São Francisco, o cachorro, batizado provisoriamente de Bud, pulou do canteiro principal da avenida e bateu na lateral do carro."Abandonamos o nosso carro no meio da pista e corremos em direção a ele, que se afastava cada vez mais. Quatro pessoas que passavam pela rua nos ajudaram a evitar que ele fugisse. [Depois do resgate], voltamos para Icaraí para a clínica veterinária, onde ele recebeu imediatamente os cuidados e foi operado no final do dia", disse Carolina.O caso aconteceu na segunda-feira (13). Bud estava de coleira e, por isso, Carolina e o marido estão em busca dos verdadeiros donos. "Ele está sendo cuidado com muito carinho. Colocamos a situação nas redes sociais para que o possível dono aparecesse mas, até agora, ninguém apareceu", lamentou.