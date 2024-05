Águas do Rio realiza reparo em vazamento na Estrada do Itararé, na Zona Norte - Reprodução / RJTV

Águas do Rio realiza reparo em vazamento na Estrada do Itararé, na Zona NorteReprodução / RJTV

Publicado 16/05/2024 14:11 | Atualizado 16/05/2024 17:33

Rio - Moradores de Bonsucesso, Olaria, Ramos, Complexo do Alemão e de parte de Inhaúma e Higienópolis, na Zona Norte, estão sem abastecimento de água desde quarta-feira (15), devido a um vazamento na rede de distribuição da Águas do Rio na Estrada do Itararé, em Ramos. Pelas redes sociais, diversos moradores relatam o problema que, além de falta d’água, causa transtorno no trânsito da região.



"Estrada do Itararé virou um piscinão", escreveu um homem. "Itararé fechou e um trajeto de 20 min virou 1h40 de trânsito", relatou outra pessoa.



"A Águas do Rio está de sacanagem com o povo de Olaria e região! Cadê nossa água? Mais de 24h sem água! A conta chega pontualmente…", reclamou outro morador.

Segundo a Águas do Rio, o reparo emergencial, na altura da Rua Régio, terminaria na noite de quarta (15), mas o trabalho precisou continuar nesta quinta-feira (16), "devido às condições adversas encontradas e à complexidade da obra".



Ainda segundo a concessionária, o abastecimento será retomado nas regiões afetadas de forma gradativa, após a conclusão do serviço, que está previsto para o fim da noite desta quinta.



Por medidas de segurança, durante a manutenção, alguns trechos da via precisaram ser interditados.

Uma via está ocupada na Estrada do Itararé na altura da Rua Régio.

Confira os fechamentos e desvios:



- Estrada do Itararé fechada na altura da Rua Euclides Faria, com desvio de fluxo para a Euclides Faria.



- Estrada do Itararé fechada na altura da Rua Paranhos, com desvio de fluxo da Paranhos para a Itararé, sentido Euclides Faria.



- Estrada do Itararé fechada na altura da Av. Itaoca, com desvio de fluxo para a Avenida Itaoca, sentido Avenida dos Democráticos.