Entrada do Cemitério do Pechincha, em Jacarepaguá - Reprodução / Google Sreet View

Publicado 16/05/2024 14:54 | Atualizado 16/05/2024 15:30

Rio - O adolescente L.F.S.T., de 13 anos, foi sepultado na tarde desta quinta-feira (16) no Cemitério do Pechincha, em Jacarepaguá, na Zona Oeste. O jovem, que desapareceu no mar da Praia da Barra, foi encontrado na terça-feira, após 10 dias de buscas.

O menino estava brincando com amigos na altura do Posto 8 quando mergulhou. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o afogamento aconteceu por volta das 16h do último dia 4 e imediatamente os salva-vidas iniciaram as buscas. O corpo foi localizado próximo ao Posto 7.

No dia em que o jovem desapareceu, a Praia da Barra estava com sinalização de bandeiras vermelhas, alertando que o local tinha alto risco de afogamentos e incidentes.