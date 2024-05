Após rumores de affair, Mari Gonzalez aparece ao lado de Pipo Marques - Reprodução / Instagram

Após rumores de affair, Mari Gonzalez aparece ao lado de Pipo Marques Reprodução / Instagram

Publicado 21/05/2024 19:07 | Atualizado 21/05/2024 19:09

Rio - Rafa Marques, irmão de Pipo, compartilhou uma foto no Instagram, nesta nesta terça-feira (21) em que aparece ele, sua mulher, Patricia Guerra, e Pipo Marques juntinho com Mari Gonzalez. Com isso, os rumores de romance entre a influenciadora e o cantor aumentaram ainda mais.