Julia Fox revela motivo de não fazer sexo há mais de dois anosReprodução / YouTube

Publicado 21/05/2024 20:26 | Atualizado 21/05/2024 20:41

Rio - Julia Fox se abriu e falou sobre uma escolha peculiar que fez há mais de dois anos: não fazer mais sexo. A atriz e modelo, que chocou os fãs recentemente ao revelar a medida drástica, explicou os motivos para tal.

Durante o programa "Watch What Happens Live!", apresentado por Andy Cohen, Julia Fox contou. "Acho que nada de bom resulta de fazer sexo, incluindo crianças. Não, estou só brincando!", descontraiu ela, que é mãe de Valentino, de 3 anos.

Julia então, mais séria, revelou que sua escolha tem um fundo político e é baseada na decisão histórica da Suprema Corte Americana de derrubar a lei que garantia o acesso ao aborto em 2022. Com isso, cada estado passou a agir de forma independente, sem a garantia da constituição federal.

"Sabe, eu acho que com a derrubada do [caso] 'Roe v. Wade', quando nossos direitos foram retirados de nós, esta é uma maneira de eu poder retomar o controle, e é uma merd* que isso tenha que acontecer assim, mas não me sinto confortável até que as coisas mudem", disse.

Questionada se há um prazo para o celibatário chegar ao fim, Julia respondeu: "Honestamente, foram seis meses, depois um ano e eu estou tipo: 'meu Deus já se passaram quase dois anos e meio e ainda está acontecendo'. Eu acho que é um milagre".

Andy, então, perguntou se ela sente falta de fazer sexo. "Não. No início sim, mas eu acho que é como superar qualquer coisa [como] fumar, usar drogas, seja lá o que for. Eventualmente você simplesmente esquece e então toda aquela energia que você estava investindo no sexo, pode colocar em outras coisas", afirmou.

Sobre masturbação, a atriz contou que é adepta da pratica, mas não com frequência. "[Me masturbo] talvez uma ou duas vezes por mês. Às vezes eu começo, mas fico cansada e perco o interesse. Não sei se alguém consegue se identificar, mas eu estou tão cansada o tempo todo", revelou.