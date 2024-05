Deolane Bezerra - Reprodução/Instagram

Deolane BezerraReprodução/Instagram

Publicado 20/05/2024 12:28

Rio - Deolane Bezerra, de 36 anos, realizou exames de sangue e intravaginais. A advogada decidiu procurar ajuda médica para investigar a falta de libido e compartilhou a experiência nas redes sociais, mostrando os tubos de material já coletados.

"Logo cedo o tanto de sangue que estou tendo que tirar. Sabe o porquê que estou tendo que fazer isso? Para descobrir o motivo de eu ter vontade. Os homens não sabem chegar, e eu estou achando que o problema é meu", disse ela.

Ela está cercada de boatos sobre um possível romance com Fiuk , de 33 anos. Os dois têm se divertido com os rumores nas redes sociais. Na semana passada, ela presenteou o cantor e ex-BBB com uma guitarra, e ele retribuiu o gesto com um buquê de flores.