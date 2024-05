Leandro Hassum revela que será avô - Reprodução / Instagram

Publicado 20/05/2024 07:54

Rio - O ator Leandro Hassum divulgou nas suas redes sociais, na noite deste domingo (19), que será avô. Em um vídeo publicado no perfil do Instagtram, o artista exibiu momentos do chá revelação, mostrando que a filha está grávida de uma menina.



"É isso vou ser avô. Maior presente da minha vida e da vovó @kakahassum te amo filha @pietrahassum e vou mimar muito minha linda neta. AURORA sim bisavó @hassumleda homenagem a tataravó Aurora que está lá do céu abençoando muito. Parabéns ao papai. @caioharamusic e aos tb vovós @agnaldo_freire10 @crishara03 obrigado pelo filho que agora tb é meu filhão", escreveu Hassum.



Nos comentários, seguidores e amigos celebraram a notícia. "Só te digo uma coisa: esse nome dá sorte! Meninas Auroras são iluminadas! Parabéns, vovô!", escreveu uma. "Certeza que o vovô será o mais babão do mundo", comentou outra.