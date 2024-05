Agatha Moreira mostra mudança de visual - Reprodução do Instagram / Brunno Rangel

Agatha Moreira mostra mudança de visualReprodução do Instagram / Brunno Rangel

Publicado 20/05/2024 09:28

Rio - Agatha Moreira mudou o visual e compartilhou o resultado da transformação com os fãs, através do Instagram, neste domingo. A atriz de 32 anos surgiu com os fios mais longos e no tom castanho iluminado. "Um novo visual para uma nova personagem", escreveu ela na legenda.



fotogaleria

Nos comentários, Rodrigo Simas se derreteu pela namorada. "Que gata", afirmou. Além do ator, vários famosos aprovaram o novo visual de Agatha. "Meu Deus. Tá linda", reagiu Bruna Griphao. "Deusa", opinou Giordanna Forte. "Estou caída! me ajuda aqui!", brincou Mariana Molina.

Para quem não sabe, a atriz está no elenco de "Mania de Você", próxima novela das 21h, da TV Globo, que substituirá "Renascer". Na trama, ela interpretará Luma, que ama Rudá (Nicolas Prattes) e é obcecada por gastronomia.