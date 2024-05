Patrícia Ramos impressiona internautas ao mostrar antes e depois do corpo - Reprodução

Publicado 18/05/2024 15:54

Rio - Patrícia Ramos utilizou as redes sociais, neste sábado (18), para mostrar o antes e depois de seu corpo. Em seu Instagram, a influenciadora divertiu os internautas com um vídeo bem-humorado falando sobre a evolução de seu físico.

"'Ai, Patrícia, o que te motiva a treinar?'. Vou te mostrar uma foto para vocês. Olha aí! Nessa época eu pesava 50 kg, orava para não chover porque se batesse um vento forte, eu balançava (risos). É. Agora tem que treinar para manter", brincou Patrícia, que revelou que agora pesa 75 kg.

Nos comentários, os seguidores ficaram impressionados com a mudança. "Eu ia faltar na academia, mas fiquei sem jeito. To indo, mami", afirmou uma pessoa. "Poxa, até antes se o vento me levasse eu estaria satisfeito", pontuou um internauta. "O tamanho da perna", ressaltou outra. "A motivação diária que precisamos", disse uma fã.

Em outra publicação, Patrícia compartilhou uma foto do antes e depois de seu corpo e, ao ser questionada por uma seguidora sobre quanto tempo demorou para chegar no resultado atual, a influenciadora contou: "Dois anos. A primeira foto é de 2018. Comecei a treinar sério em 2021, estava pesando 52 kg".

