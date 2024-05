Tony Ramos - João / TV Globo

Publicado 18/05/2024 14:47 | Atualizado 18/05/2024 14:57

Rio - Tony Ramos recebeu alta do CTI, neste sábado (18). O ator, que precisou passar por uma cirurgia de emergência para a drenagem de hematoma subdural na quinta-feira (16), está lúcido e apresenta melhora progressiva do quadro, conforme informa o boletim médico. O artista, que está internado no Hospital Samaritano Botafogo, na Zona Sul do Rio, agora está na Unidade Semi-intensiva.