Denise Fraga e Tony Ramos durante o espetáculo ’O que só sabemos juntos’ - Reprodução / Instagram

Publicado 17/05/2024 11:34 | Atualizado 17/05/2024 11:45

Rio - Foram canceladas as sessões da peça "O que só sabemos juntos", com Tony Ramos e Denise Fraga, que aconteceriam nesta sexta-feira (17), sábado (18) e domingo (19), em São Paulo. Nesta quinta-feira (16), o ator passou por uma cirurgia de emergência , no Hospital Samaritano, em Botafogo, na Zona Sul, para tratar um sangramento intracraniano.

De acordo com o hospital, Tony ramos foi submetido a uma cirurgia de drenagem de hematoma subdural, quando ocorre um acúmulo de sangue entre o cérebro e o crânio. O seu estado de saúde é estável.As apresentações da peça, que está em cartaz no Teatro da PUC de São Paulo, já estão com todos os ingressos esgotados até o fim da temporada, no início de junho. Segundo a produção, novas informações serão divulgadas em breve.O mais recente trabalho do ator na televisão foi na novela "Terra e Paixão", da TV Globo, em que viveu o personagem Antonio La Selva. Tony tem 60 anos de carreira, 46 só de Globo, onde já fez muitos papéis marcantes, entre eles: Márcio Hayala, em "O Astro" (1977), André, em "Pai Herói" (1979), Tonico, em "Bebê a Bordo" (1988), Álvaro, em "Felicidade" (1991), Miguel, em "Laços de Família" (2000) e muito mais.