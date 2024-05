Pablo Vittar e o DJ Diplo trocam selinhos - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 17/05/2024 18:17

Rio - A drag queen Pablo Vittar chamou atenção ao fazer um "megapost", com 10 fotos, em seu perfil do Instagram nesta sexta-feira (17), e, entre elas, mostrar o corpo vestindo apenas uma roupa de baixo em frente ao espelho.

Entre os registros, figura também uma imagem antiga em que ela dá um selinho no americano DJ Diplo, com quem colaborou na música "Então Vai" do álbum "Vai Passar Mal", de 2017 — onde deram outro beijo no videoclipe.

Pablo Vittar tira selfie em frente ao espelho Reprodução / Rede sociais

Na época, seguidores do artista gringo o confrontaram com informações da mídia de que ele seria homofobico, e ele rebateu: "Eu beijei Pablo Vittar e faria de novo (risos)".

Em entrevista ao podcast Blogueirinha, já no ano passado, ela revelou que gostaria de ter feito sexo oral no músico: "Não, gente, pela milésima vez. Só porque ele falou que o viado mamou ele eu sou o único viado daqui do Brasil... Gente, pelo amor de Deus! Queria? Queria, mas não fui eu"