Ex-BBB Giovanna Lima renova o bronzeado na Barra da Tijuca

Rio - Sextou! A ex-BBB Giovanna Lima, de 27 anos, aproveitou o dia ensolarado para renovar o bronzeado nas areias da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. De biquini preto, a nutricionista chamou a atenção dos frequentadores do local devido a sua beleza e boa forma. Simpática, ela ainda posou para algumas fotos com os fãs no local. Para se refrescar, a influenciadora digital bebeu água de coco.

Giovanna participou da última edição do reality global e, durante o confinamento, viveu um affair com MC Binn. O romance, no entanto, não engatou fora da casa mais vigiada do Brasil. Atualmente, há boatos de que a influenciadora vive um romance com o ator Leo Bittencourt . Recentemente, os dois foram flagrados em um bar de Botafogo, na Zona Sul.

Relatar erro