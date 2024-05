Ticiane Pinheiro - Reprodução do Instagram

Publicado 17/05/2024 08:04

Rio - Ticiane Pinheiro, de 47 anos, revelou o que acha sobre o namoro de Ana Hickmann, de 43, e Edu Guedes, 49 anos, durante uma interação com os internautas, no Instagram Stories, nesta quinta-feira (16). A apresentadora do "Hoje em Dia", da Record TV, disse que está contente em ver os amigos felizes.

"Como é ver dois amigos namorando?", questionou uma fã. "Feliz em vê-los felizes, bom demais! Ana e Edu lindos!", respondeu a mulher de César Tralli.

Ticiane também matou uma curiosidade dos fãs em relação a festa de 15 anos de sua filha, Rafaella Justus, fruto do antigo relacionamento com Roberto Justus. "Você que paga a festa da Rafa sozinha ou tem ajuda do Roberto?", perguntou uma internauta. "Vou dar o show e os vestidos", detalhou a artista.