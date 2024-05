Gil do Vigor desabafa na web - Reprodução do Instagram

Publicado 17/05/2024 20:27

Rio - Gil do Vigor, de 32 anos, usou o Instagram, nesta sexta-feira, para fazer uma denúncia. O ex-BBB e economista relatou que sua sobrinha de apenas um ano teve uma vaga negada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital, sob a alegação de que o plano de saúde estava em carência.

"Hoje é um dia muito difícil para mim, mas eu vim fazer uma denúncia! A minha sobrinha só tem um ano e sete meses e o que a SulAmérica está fazendo com ela é desumano. Ela merece respeito… Há três dias, a minha sobrinha foi internada com bronquiolite e foi uma loucura porque a saturação chegou a 65. Foi um desespero para todos nós, mas eu fiquei segurando para não deixar a minha irmã mais nervosa ainda. E os médicos disseram que ela precisava de uma UTI", iniciou Gil.

"A carência pra internação era até 10 de junho. Só que a lei fala que, se você entrar em urgência e emergência, precisar ficar internado, popr questões de vida, é obrigação dos planos fazerem essa internação. Estávamos esperando um leito, mas, quando conseguimos a Sulamérica negou para a minha sobrinha de ela ficou lá passando mal. Ela é uma criança", continuou.

“É lei, direito. É abusivo negar internação quando a vida do paciente está em risco. Isso está na lei! Eu não estou pedindo nada que não é nosso... Até quando vamos permitir que essas seguradoras sejam abusivas? Elas tratam vidas como se não fosse nada! Graças a Deus, eu pude pagar, mas isso me feriu tanto", disse ele, que fez um alerta aos seguidores."Cuidado, quando forem fazer um plano, lembrem do direito de vocês... Não se brinca com criança. Não se brinca com vida", concluiu.

Em nota, a SulAmerica revelou que já resolveu a situação. "A SulAmérica lamenta o atraso na liberação do leito, que ocorreu devido a uma falha no processo de notificação entre o hospital e o plano de saúde. A operadora já autorizou a liberação e está em contato com o hospital para estorno do valor pago antecipado pela família", diz o comunicado.