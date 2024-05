Monique Evans usa vestido de R$ 40 mil em casamento com DJ Cacá Werneck - Divulgação/ Friigoletto Fotografia

Monique Evans usa vestido de R$ 40 mil em casamento com DJ Cacá WerneckDivulgação/ Friigoletto Fotografia

Publicado 17/05/2024 17:58

Rio - Monique Evans oficializou a união com a DJ Cacá Werneck em uma cerimônia no Rio de Janeiro na última quinta-feira (16). E para o evento, a modelo usou um vestido avaliado em R$ 40 mil, que de tão grande, precisou de um carro só para ele para ser transportado. Saiba detalhes!

fotogaleria

Aos 67 anos, Monique subiu ao altar levada pela filha, Bárbara Evans, que ajudou a dar a palavra final no modelito da grande noite. "Dei pitaco em tudo", disse a influenciadora, que queria algo mais moderno, enquanto a mãe optava pelos clássicos. Quem resolveu a questão de estilo e gerações foi a estilista trans Michelly X, que assinou os looks do casal.

"Demorei um mês para confeccionar o modelo de zibeline, todo off-white, confeccionado com 15 mil pérolas e 10 mil cristais. Apesar do corte tradicional, o toque sexy ficou na cintura bem marcada, como um espartilho mesmo", explicou Michelly, que constantemente veste celebridades como Xuxa, Ivete Sangalo e Anitta.

Ela também criou, com exclusividade, o look de Cacá. "Para ela, optamos por um blazer curto de alfaiataria moderna, sob uma calça despojada, tudo igualmente off-white", contou a estilista, acrescentando que o valor do vestido de Monique é de R$ 40 mil. De tão grande, o modelito precisou de um carro só para ele, para ser transportado.

Essa é a primeira experiência sexual e amorosa de Monique com uma mulher. As duas estão juntas há quase 10 anos e se conheceram em uma clínica psiquiátrica carioca, onde Evans se tratava de depressão "Sei lá, demos um abraço e senti algo diferente. Estranho, na verdade. Daí pensei: será que eu estou 'ensapatando'?", brincou a modelo, que relutou apenas em contar para a mãe, Dona Maria da Conceição Nery, quando se viu apaixonada pela DJ.