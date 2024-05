Tony Ramos - Manoella / TV Globo

Tony RamosManoella / TV Globo

Publicado 17/05/2024 13:52 | Atualizado 17/05/2024 14:25

Rio - O ator Tony Ramos, de 75 anos, respira sem auxílio de aparelhos e está com quadro de saúde estável, de acordo com o boletim médico do Hospital Samaritano Botafogo, divulgado nesta sexta-feira (17). Após ser submetido a uma cirurgia de drenagem de hematoma subdural , que é um acúmulo de sangue entre o cérebro e o crânio, na quinta-feira (16), o artista realizou uma nova tomografia, que mostrou a "significativa" melhora.