Ator e psicólogo, Diogo Almeida estreia como escritorDivulgação

Publicado 17/05/2024 16:10 | Atualizado 17/05/2024 16:20

Rio - Diogo Almeida lança, neste domingo (19), no Rio, seu primeiro livro, "Com Afeto, Kayin - Uma Fábula Além do Espectro. Conhecido pelo seu personagem Dr. Orlando Gouvêia, em "Amor Perfeito" (2023), da TV Globo, o ator é também psicólogo e teve seu trabalho na abordagem terapêutica dentro do espectro do Autismo como inspiração para a obra.



"O livro fala sobre o poder do afeto. É uma fábula que conta uma história de amizade, amor e superação. E também como o afeto faz toda diferença para o desenvolvimento das crianças. Eu sempre digo que 'carinho salva' - e salva mesmo! Precisamos cuidar do nosso futuro presente: as crianças", acredita o ator, que aguarda a estreia do longa-metragem "Missão Porto Seguro", da Amazon Prime, com direção de Cris D' Amato, para o segundo semestre de 2024.



Diogo Almeida é criador da Terapia do Cotidiano, um trabalho direcionado para crianças que estão dentro do espectro do autismo. Durante os atendimentos, as crianças são estimuladas a adquirir habilidades que contribuem para o seu desenvolvimento e que geram mais autonomia. "Era o meu sonho levar ao público uma história infanto-juvenil que, de maneira leve e instrutiva, sensibilizasse sobre o poder do afeto dentro do espectro do Autismo. Vocês vão gargalhar e se emocionar. A história é linda e muito sensível, o texto e as ilustrações fazem o leitor mergulhar na história. O livro passa uma mensagem importante para os pequenos e suas famílias. Carinho salva!", finaliza o ator, psicólogo e, agora, escritor.



Serviço

Lançamento: "Com Afeto, Kayin - Uma Fábula Além do Espectro", de Diogo Almeida

Data: 19 de maio (domingo)

Horário: 9h às 12h

Local: EcoVilla Ri-Happy

Endereço: Rua Jardim Botânico, 1008 - Jardim Botânico

Livro : 34 páginas | R$ 49,90