Zé Vaqueiro conta que filho voltou para a UTI um dia após altaReprodução

Publicado 17/05/2024 16:06 | Atualizado 17/05/2024 16:19

Rio - Zé Vaqueiro utilizou as redes sociais, nesta sexta-feira (17), para contar que seu filho caçula com Ingra Soares, Arthur, voltou para a UTI um dia após ter recebido alta . De acordo com o cantor, o pequeno teve uma parada cardíaca e precisou retornar para o hospital.