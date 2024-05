Alane Dias está morando no Rio de Janeiro para estudar teatro e artes cênicas - Reprodução / Instagram

Alane Dias está morando no Rio de Janeiro para estudar teatro e artes cênicasReprodução / Instagram

Publicado 17/05/2024 14:40 | Atualizado 17/05/2024 14:41

Rio - A ex-bbb Alane Dias utilizou suas redes sociais, nesta sexta-feira (17), para contar que está morando na capital fluminense com o objetivo de se dedicar aos estudos da carreira artística. A bailarina e atriz é natural de Belém, no Pará.



"Com o coração pulsando de emoção, quero compartilhar um momento especial com vocês. Dei um passo gigante em direção ao meu sonho. Recomeçando minhas aulas de teatro e artes cênicas, mas agora aqui no Rio de Janeiro, a cidade que tem sido minha nova casa", escreveu a bailarina.