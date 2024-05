Anitta arrasa no rebolado e exibe marquinha de biquíni - Reprodução do Instagram

Publicado 17/05/2024 10:06

Rio - Anitta, de 31 anos, compartilhou com os fãs, no Instagram Stories, na noite desta quinta-feira (16), um vídeo pra lá de sensual dançando a música "Pumba Pumba", Theuz Zl, DJ Dexhenry e Mc Topre. A Poderosa exibiu todo o seu rebolado, com direito até a 'quadradinho', na performance, e ainda deixou sua marquinha de biquíni em evidência.

Theus ZL reagiu à publicação da cantora no X, antigo Twitter. "E a Anitta que dançou minha música, já chorei, já gritei, já xinguei todo mundo, sei nem o que fazer mais", comentou.

Recentemente, Anitta perdeu mais de 200 mil seguidores ao divulgar o clipe da música "Aceita", em que celebra sua religiosidade. No audiovisual, gravado em um terreiro de Magé, na Baixada Fluminense, a Poderosa mostra sua vivência no candombé.