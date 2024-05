Lauana Prado e Zé Neto e Cristiano - Van Campos/Agnews

Lauana Prado e Zé Neto e CristianoVan Campos/Agnews

Publicado 17/05/2024 07:41

Rio - Lauana Prado, de 34 anos, gravou o novo DVD, intitulado "Transcende", no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, na noite desta quinta-feira. Artistas como Zé Neto e Cristiano, Simone Mendes, Nando Reis e a dupla Cristinas participaram do projeto, contará com repertório repleto de canções inéditas.

Durante a apresentação, a cantora esbanjou beleza e boa forma no palco e trocou de look. Os ex-BBBs Nizam e Sarah Andrade, o ator Wagner Santisteban e o cantor Zaac acompanharam a gravação da plateia. No Instagram, Lauana mostrou alguns registros da noite especial e agradeceu o carinho dos fãs. "Eu não tenho fãs, tenho torcida", escreveu ela.

Lauana Prado é natural de Goiânia, mas foi em Tocantins, que se apaixonou pelo gênero, ainda criança. Neste ano, ela foi foi indicada na 31ª edição do Prêmio da Música Brasileira na categoria “Intérprete Sertanejo”, concorrendo ao lado de Ana Castela, Paula Fernandes, Simone Mendes e Roberta Miranda.

Em 2023, a artista recebeu a terceira indicação consecutiva ao Latin GRAMMY®, na categoria 'Melhor Álbum de Música Sertaneja'. Sua versão para a música “Escrito nas Estrelas”, originalmente lançada por Tetê Espíndola, conquistou o Top 1 Spotify Brasil e o Top 30 Global, se tornando uma das canções mais ouvidas no país e no mundo.