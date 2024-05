Eliezer revela que está com infecção no estômago - Reprodução

Publicado 18/05/2024 18:10

Rio - Eliezer revelou, neste sábado (18), que está com infecção no estômago. Em seu story do Instagram, o influenciador, que está em Porto de Galinhas, em Pernambuco, na companhia de Viih Tube e da filha Lua, lamentou estar doente.

"Sorte do dia: ir viajar e ficar de cama. Peguei alguma infecção no estômago. Só consigo levantar para correr para o vaso", escreveu Eliezer ao compartilhar uma foto deitado. Em seguida, o influenciador mostrou um registro de Lua na praia e brincou: "Enquanto isso a princesa está na praia se esbaldando".

Na sexta-feira (17), Eliezer divertiu os internautas ao publicar um vídeo com diversas malas no aeroporto antes de embarcar. "Quem vê até pensa que é uma viagem de seis meses para outro continente, mas é só minha mulher me promovendo a burro de carga mesmo", disse.

