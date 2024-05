Reynaldo Gianecchini mostra bastidores de transformação drag - Reprodução / Instagram

Publicado 18/05/2024 15:00

Rio - Reynaldo Gianecchini compartilhou com os seguidores os bastidores da preparação da drag quenn que irá viver no teatro. Neste sábado (18), o ator publicou os registros no Instagram e ainda lembrou do Dia Internacional da Luta Contra a LGTBfobia, celebrado em 17 de maio.

"Ontem foi Dia Internacional da Luta Contra LGBTfobia! As fotos são da preparação pra viver uma drag em 'Priscilla, a Rainha do Deserto'", iniciou o ator na legenda da publicação. "Eu tenho muito orgulho de fazer esse espetáculo e estou louco pras vocês virem com a gente!", finalizou.

Nos comentários, os internautas não economizaram nos elogios. "Que energia boa, querido! Está lindo de se ver", escreveu um perfil. "Você está radiante e sendo você mesmo. Feliz em ver você assim. Sucesso", disse outro. "É lindo de todo jeito! Que sorrisão lindo", elogiou mais um.

Além de Gianecchini, "Priscilla, a Rainha do Deserto - O Musical" ainda conta com nomes como Diego Martins, Verónica Valenttino e Wallie Ruy no elenco. O espetáculo estreia em 7 de junho no Teatro Bradesco, em São Paulo, e fica em cartaz até 1º de setembro.