Zé Vaqueiro agradece apoio após filho caçula voltar para UTIReprodução

Publicado 18/05/2024 20:58

Rio - Zé Vaqueiro agradeceu, neste sábado (18), o apoio que vem recebendo após o filho caçula voltar para a UTI . Arthur, fruto de seu relacionamento com Ingra Soares, teve uma parada cardíaca e precisou retornar ao hospital um dia depois de ter recebido alta. O pequeno nasceu com uma má-formação congênita decorrente da síndrome da trissomia do cromossomo 13. Ele estava há nove meses na unidade de saúde.

"Estava sumido esses dias porque estava organizando muita coisa aqui na minha vida pessoal, principalmente a vinda do Arthur para casa, queria deixar tudo organizado para receber ele da melhor forma possível e a gente recebeu, como a gente dividiu aí com vocês, a gente recebeu com muito amor, carinho", começou.

"E depois de 24 horas ele teve uma parada cardíaca e teve que ser levado com urgência para o hospital e está lá internado novamente na UTI pediátrica, mas eu creio que Deus está no controle de tudo, desde quando o Arthur nasceu há nove meses a gente tem vivido momentos bem delicados da nossa vida, mas eu creio que Deus está nos ensinando muita coisa. Arthur é uma criança forte, guerreira, dia após dia vem nos mostrando isso e vem passando muita força para a gente também", afirmou.

Zé, então, aproveitou para agradecer o apoio que tem recebido. "Mas quero muito agradecer as orações, as mensagens, o carinho, tá? Que Deus abençoe grandiosamente a vida de vocês. Eu agradeço a Deus e peço que ele abençoe a vida de vocês também e da família de vocês", disse.

Em seguida, ele relembrou o momento em que o caçula teve a parada cardíaca. "Ingra dividiu com vocês no Instagram dela alguns momentos de quando estava acontecendo, né? Isso ali foi um momento que aconteceu aqui em casa, mas já aconteceram várias coisas que a gente não divide com vocês. Mas é só para vocês terem noção de coisas que acontecem na nossa vida que se a gente não dividir, ninguém sabe. E para vocês terem um pouquinho de noção quando a gente fala que só entende quem passa é justamente isso", ressaltou.