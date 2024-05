Iza encanta ao mostrar barriguinha de grávida - Reprodução

Publicado 18/05/2024 19:31

Rio - Iza encantou os internautas, neste sábado (18), ao mostrar a barriguinha de grávida. Em seu Instagram, a cantora, que está à espera de Nala, fruto de seu relacionamento com o jogador Yuri Lima, compartilhou um vídeo fofo enquanto aproveitava um dia de piscina.

"Titios e titias, completamos 17 semanas", avisou Iza na legenda da publicação. "E o papai segue bobo", declarou Yuri. Nos comentários, famosos enalteceram a cantora. "Uma rainha", disse Sasha Meneghel. "Perfeita", afirmou Patrícia Ramos. "Vai nascer cantando e dançando", escreveu Daniela Mercury. Di Ferrero reagiu com emojis de coração.

Confira:

Na segunda-feira (13), Iza revelou que está grávida de uma menina . A cantora compartilhou o momento intimista do chá revelação ao lado do namorado, Yuri, e contou que a filha do casal vai se chamar Nala, uma homenagem ao filme "O Rei Leão".