Ana Hickmann se derrete por Edu Guedes no aniversário de 50 anos do chefReprodução / Insagram

Publicado 18/05/2024 13:04

Rio - Para comemorar os 50 anos de Edu Guedes, Ana Hickmann resolveu se declarar para o amado, neste sábado (18). No Instagram, a apresentadora publicou um vídeo com momentos ao lado do namorado e escreveu um pequeno texto na legenda parabenizando o chef de cozinha.

"A vida é cheia de surpresas e você foi com certeza foi a mais incrível de todas! Dia 18 é importante por muitos motivos. O mais importante é lindo: seu aniversário meu amor! Feliz aniversário, Edu Guedes! Que Deus te abençoe sempre, que sua vida continue sendo luz, que o sorriso mais lindo desse mundo sempre esteja presente em seu rosto. E que eu possa caminhar ao seu lado pra sempre. Te amo!", escreveu ela na legenda do post

Nos comentários, Edu Guedes agradeceu o carinho da namorada. "Aninha, muito obrigado por tudo! Sou muito feliz por compartilhar os momentos com você. Te amo pra sempre, Edu". Enquanto isso, internautas ficaram derretidos com o carinho entre os dois.

"Cara. Eu vejo nos olhos dele que ele esperou esse tempo todo por ela", escreveu um perfil. "Tão bom ver duas pessoas felizes e se amando", disse outro. "Quando tem que ser, acontece! Pode dar a volta que der, o que tem que ser, será!", falou um terceiro.