Sandy canta ao lado de Andrea Bocelli - Reprodução / X

Sandy canta ao lado de Andrea BocelliReprodução / X

Publicado 18/05/2024 11:31

Rio - O cantor italiano Andrea Bocelli se apresentou na noite desta sexta-feira (17) no Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. Uma das surpresas do espetáculo, que comemora os 30 anos de carreira, foi a cantora Sandy. O show, feito para 25 mil pessoas, marcou a primeira das cinco apresentações do tenor no Brasil.

fotogaleria

Ao convidar Sandy para subir ao palco, Andrea Bocelli não economizou ao elogiar a brasileira. "Eu cantei com ela quando ainda era uma menininha e agora ela é uma cantora maravilhosa". Antes de cantar com o Tenor, Sandy entoou a música "Amor Não Testado". Depois, os dois emocionaram o público com um dueto em "Vivo Per Lei".

Em entrevista à Record Minas antes de subir ao palco, Sandy falou da emoção de cantar ao lado de Andre Bocelli. "É sempre um frio na barriga, não fica mais fácil. Nunca me acostumo. A primeira vez em que eu cantei com ele tinha 14 anos e depois a gente já cantou junto outras vezes, esta é a quarta vez. Conforme eu fui ficando mais velha, eu fui entendendo mais e mais a responsabilidade que é isso", disse ela.

Andrea Bocelli ainda se apresenta no Hotel Fairmont, no Rio, neste domingo (19). Em seguida, o cantor segue para Brasília, onde faz um show na terça-feira (21), na Arena Mané Garrincha. O tenor então desembarca em São Paulo para dois espetáculos no Allianz Parque, nos dias 25 e 26 de maio.