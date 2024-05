Ana Paula Siebert mostra detalhes da festa de 4 anos da filha caçula de Roberto Justus - Reprodução / Instagram

Publicado 18/05/2024 09:26 | Atualizado 18/05/2024 09:26

Rio - Roberto Justus e Ana Paula Siebert celebraram o aniversário de 4 anos de Vicky, nesta sexta-feira (17). A caçula do empresário escolheu o tema de Barbie para uma festa na piscina para os mais próximos da família. A comemoração oficial acontece neste sábado (18) em uma fazenda.

No Instagram, Roberto Justus publicou uma foto ao lado da mulher e da filha na festinha. "Aniversário da minha princesinha caçula… 4 anos de alegria em nossa vida. Criança alegre, cheia de vida, geniosa, inteligente e madura para a idade! Me enche de orgulho! Amanhã tem a festa para os amiguinhos! Te amo Vicky!", escreveu ele na legenda do post.

Em seu perfil, Ana Paula compartilhou alguns detalhes da festa na piscina temática da Barbie. A modelo contou que a pequena não para de ouvir a música da boneca e, por isso, quis que a comemoração, que contou com personagens ao vivo, tivesse este tema.

Ana Paula disse ainda que gosta sempre de comemorar no dia do aniversário, mesmo que a festa oficial esteja marcada para outro dia. "Eu nunca consigo não fazer uma comemoração para ela no dia [do aniversário]. O dia para mim é algo da sorte, a data especial, é uma coisa que eu amo", contou ela nos Stories, do Instagram.