Publicado 18/05/2024 10:39

Rio - Durante o programa "Conversa com Bial", da TV Globo, que foi ao ar nesta sexta-feira (17), Claudia Raia falou sobre sua vida pessoal e carreia. A atriz, que está em cartaz com a peça "Tarsila, a Brasileira", contou como foi desde a ideia inicial até a estreia. Ela revelou que não quis deixar de fora da produção a relação que a pintora teve com o médium Chico Xavier.

"Recebi um telefonema da Tarsilinha, que é sobrinha-neta da Tarsila do Amaral, que me disse: 'Quero fazer um musical sobre minha tia, mas só quero com você no papel e produzindo, porque acho que você tem a força da minha tia". E eu falei: meu Deus caiu no meu colo 'A' personagem 'O' projeto", revelou ela como foi feito o convide para a peça.

Como o convite foi feito durante a pandemia, Claudia contou que foram três anos desenvolvendo texto e música ao lado de Anna Toledo e José Possi Neto, que também dirige o espetáculo. "Nos facilitou muito porque tivemos tempo, um que normalmente não se tem. Texto que vira música, música que vira texto", disse.

Claudia Raia disse ainda que fez questão de retratar a relação entre Tarsila do Amaral com o médium Chico Xavier. "Ele a procurou pouco antes da morte da filha dela. Insisti para que tivesse isso, porque o Brasil é um país de fé, ocultar esse fato acho errado, porque o que a levantou foi a fé dela, o Chico Xavier, ela se agarrou naquilo.", contou a atriz.

"A gente teve acesso a todas essas cartas [de Tarsila e Chico], porque a Tarsilinha nos proporcionou essa oportunidade. E eu quis justamente ler a carta do falecimento da filha. É muito bonito, o público se emociona muito, é uma cena muito emocionante. Eu queria muito que tivesse essa cena e o público reconhecesse que a fé fez com que ela continuasse no caminho dela", disse Claudia.

"Tarsila, a Brasileira", sucesso de público em São Paulo, desembarca no Rio para cinco apresentações entre os dias 31 de maio e 2 de junho, no Vivo Rio, Zona Sul da cidade.

Claudia Raia fala sobre fim do contrato com a Globo

Após 40 anos na TV Globo, chegou ao fim o contrato entre a emissora e Claudia Raia. Durante o programa, a atriz também falou sobre o ciclo que será fechado oficialmente em julho. "A minha história com a TV Globo é de amor, de gratidão. Eu entrei com 17 anos, toda a minha formação profissional foi ali dentro, tive muitas mãos estendidas, colegas maravilhosos, sou grata. Eu sou da TV Globo e sempre serei, vou dar uma voltinha ali e daqui a pouco estou de volta. Tenho muito orgulho da minha história lá dentro", confessou.