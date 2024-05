Amanda Meirelles fala sobre trabalho voluntário no Rio Grande do Sul - Reprodução / Instagram

Amanda Meirelles fala sobre trabalho voluntário no Rio Grande do SulReprodução / Instagram

Publicado 18/05/2024 12:24

Rio - A médica Amanda Meirelles, que voltou para São Paulo nesta quinta-feira (16) após 10 dias de trabalho voluntário no Rio Grande do Sul, falou sobre o período que passou no estado atingido por enchentes devastadoras. No Instagram, a campeã do 'BBB 23' publicou uma sequência de imagens e refletiu sobre o que a motivou a viajar.

fotogaleria

"E dessa vez na mala tinha algo mais valioso do que qualquer marca de roupa. Separei meu melhor look e acessórios pra viver no mood que sempre fui especialista, fui fazer o que ninguém podia fazer por mim: a minha parte! Continuem doando e orando por todos! Essa engrenagem motivadora não pode parar", escreveu ela na legenda da publicação.

Nos comentários, muitos internautas parabenizaram a médica intensivista. "Exemplo de profissional e de ser humano, Deus te abençoe muito", desejou um perfil. "Muito orgulho de você! Te amo", disse outro. "Ah, se no mundo tivéssemos mais pessoas como você… Esse é o seu propósito de vida e você faz tão bem. Que orgulho!", escreveu um terceiro.