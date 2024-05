Ana Maria Braga e o filho Pedro Maffei - Reprodução / Redes sociais

Publicado 27/05/2024 18:30

Rio - No aniversário quarenta anos de Pedro Maffei, nesta segunda-feira (27), a apresentadora Ana Maria Braga compartilhou uma publicação para parabenizar o filho, com uma legenda em que declara admiração, amor e orgulho.

"Dizem que os filhos são um presente de Deus, e eu acredito nisso. Hoje, meu menino completa 40 anos. Quem diria, o Pedrão! Tenho muito orgulho de ser mãe desse cara. Orgulho do filho, amigo, pai e marido maravilhoso que ele se tornou. Amigo dos amigos, sempre com uma energia contagiante. Esse é o Pedro, Pedrinho, ou, para mim, Pedrão".

Ela continuou, satisfeita com a criação do filho: "Quando olho para trás e lembro de você pequenininho, com aquelas bochechas gordinhas, sempre do meu lado, e agora vejo o homem maravilhoso em que você se transformou, eu apenas digo: valeu a pena! Valeu a pena todo o sacrifício e todas as lágrimas que derramamos juntos".