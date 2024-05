Rodrigo Faro - Reprodução/YouTube

Rodrigo Faro Reprodução/YouTube

Publicado 27/05/2024 15:03 | Atualizado 27/05/2024 15:30

Rio - Rodrigo Faro e a mulher, Vera Viel, foram citados em um esquema de corrupção para a compra de cidadania italiana, nesta segunda-feira (27). Uma operação, denominada "Carioca" pela Polícia Metropolitana de Nápoles, na Itália, coordenada pelo Ministério Público de Nápoles Norte prendeu seis pessoas, sendo dois brasileiros e quatro policiais, no município de Villaricca.

fotogaleria

Segundo o Jornal TGR, da TV italiana RaiNews, as conclusões da investigação apontam que os suspeitos tentaram alterar a regular execução dos procedimentos legais para o reconhecimento da residência no município de Villaricca e para a obtenção da cidadania italiana por sujeitos que não tinham direito a ela.

De acordo com a reportagem, a associação criminosa teria fornecido a obtenção de residência italiana fictícia a Rodrigo Faro, e a mulher Vera Viel, além do jogador de futebol Bruno Duarte Silva, do time português Sporting Clube Farense, e alguns empresários de joias de São Paulo.



As investigações concluíram que os brasileiros, que supostamente estiveram pessoalmente no cartório de Villaricca para o processo da cidadania, nunca pisaram na cidade italiana. A fraude teria acontecido com a ajuda de funcionários do local.

Lucia Rea, comandante da polícia metropolitana de Nápoles, disse que o tanto de personalidades brasileiras que pediram cidadania através da mesma cidade italiana chamou a atenção das autoridades. "É interessante entender por que havia este número extraordinário de famosos em Villaricca sem nunca ter ido lá", afirmou à reportagem



Rodrigo Faro afirma não saber do esquema

Após ser citado, Rodrigo Faro usou as redes sociais para comentar o ocorrido, nesta segunda-feira (27). No Instagram, o apresentador disse que foi pego de surpresa com as notícias sobre o escritório que fez todo o processo para a retirada dos passaportes dele e da família.

A nota oficial diz ainda que Rodrigo conheceu a agência através de um amigo, em 2021, e através dos advogados, no Brasil, o apresentador teria enviado todos os documentos que comprovavam laços que permitiam sua dupla cidadania, e o processo foi aprovado e os passaportes foram concedidos.

"Rodrigo, bem como qualquer outro cliente que tenha contratado os serviços do referido escritório, foi pego de surpresa com o suposto envolvimento deles num esquema de corrupção para obtenção de cidadania e passaporte italiano", afirma o comunicado.

"Rodrigo e sua esposa foram citados como beneficiários do esquema, ou seja, foram vítimas desse escritório e de sua equipe, uma vez que contrataram o serviço de uma empresa supostamente legal, idonea e que seguia com os procedimentos de acordo com as leis italianas. Prova disso é que o processo foi aprovado e os passaportes foram emitidos", seguiu.

Para finalizar, a nota afirma que o apresentador já acionou seus advogados no Brasil "para que todo esse mal entendido seja resolvido e para que os devidos responsáveis por esse suposto esquema de corrupção sejam devidamente punidos".