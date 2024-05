Belle Belinha no Rio de Janeiro - Reprodução / Redes sociais

Publicado 27/05/2024 17:21

Rio - Lembra dela? Famosa por vídeos de TikTok no bairro da Liberdade, em São Paulo, Belle Belinha publicou um reels no Instagram mostrando um dia da sua viagem ao Rio de Janeiro e surpreendeu os seguidores com mudanças no corpo.

Antes com um "corpo real", agora ela ostenta curvas definidas e barriga chapada, como é possível ver nas fotos de biquini na praia de Copacabana. Além do mar, ela também curtiu o calçadão do cartão postal carioca e subiu o morro de moto táxi, como é possível ver na rede social.

Os fãs encheram a caixa de comentários: "Gente a Belle Belinha tá magrinha, uaaau, quanto tempo eu dormi?" perguntou o primeiro. "O tipo de corpo dela é lindissimo" elogiou outro. "Longe de mim defender a Bele Belinha mas ela nunca foi enorme como o pessoal fala, ela só não era raquítica, agora gorda ela nunca foi", disparou mais uma.

A paulista ingressou na carreira de conteúdo adulto após completar 18 anos no inicio de 2024, e já contracenou com a musa Andressa Urach e a funkeira MC Pipokinha. Ela acumula quase 65 mil seguidores no Instagram e números semelhantes nas redes vizinhas.