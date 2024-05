Murilo Rosa e o filho Lucas - Reprodução / Instagram

Publicado 27/05/2024 16:42

Rio - O ator Murilo Rosa, de 53 anos, compartilhou uma foto no seu perfil do Instagram, neste domingo (26), em que posa ao lado do filho Lucas, na volta de uma viagem para os Estados Unidos. O jovem de 16 anos surpreendeu os seguidores do artista.



"Ele está bem mais alto que você", disse um internauta. "O cara é gigante", disse outro. "Chocada com o tamanho do Lucas", reforçou outra seguidora.

Além da altura, foi destacada a semelhança com a mãe, a modelo e apresentadora Fernanda Tavares, de 43 anos. "Seu filho tem jeito de modelo como a sua top esposa", escreveu um internauta.



Na publicação, Murilo compartilhou uma foto ao lado do filho e outra com o ator Guilherme Berenguer, de 43 anos, a quem chamou de amigo e irmão. "Foi uma delícia tudo! Vamos em frente… O Brasil me espera cheio de coisas para resolver (risos)".